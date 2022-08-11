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«Амкал» и 2DROTS примут участие в Кубке России по футболу

Медиаклубы «Амкал» и 2DROTS официально вошли в число участников Кубка России по футболу в сезоне‑2022/23.
Матч ТВ
Бюро исполкома РФС утвердило команды в числе участников нового розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.
Спорт-Экспресс
Сообщалось, что "Амкал" сыграет с красногорским "Зорким", а 2DROTS - с "Чертаново".
Футбол России
Розыгрыш Кубка России пройдёт по новой для турнира системе Double Elimination — теперь команды будут вылетать не после одного, а после двух поражений.
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Любительские команды «Амкал» и 2DROTS сыграют в Кубке России по футболу
РИА Новости12:23
«Амкал» и 2DROTS примут участие в Кубке России по футболу
Матч ТВ12:21
РФС официально допустил «Амкал» и 2DROTS к участию в Кубке России 2022/23
Спорт день за днем12:15
Два клуба Медиалиги утверждены как участники Кубка России
Евро-футбол.ру12:12
РФС утвердил «Амкал» и 2Drots в качестве участников БЕТСИТИ Кубка России
Metaratings12:10
«Амкал» и 2DROTS сыграют в БЕТСИТИ Кубке России сезона-2022/23
Спорт-Экспресс12:04
Два клуба Медиалиги сыграют в Кубке России в этом сезоне
Sports.ru12:24

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