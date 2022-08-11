Матч ТВ«Амкал» и 2DROTS примут участие в Кубке России по футболуМедиаклубы «Амкал» и 2DROTS официально вошли в число участников Кубка России по футболу в сезоне‑2022/23.Матч ТВБюро исполкома РФС утвердило команды в числе участников нового розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.Спорт-ЭкспрессСообщалось, что "Амкал" сыграет с красногорским "Зорким", а 2DROTS - с "Чертаново".Футбол РоссииРозыгрыш Кубка России пройдёт по новой для турнира системе Double Elimination — теперь команды будут вылетать не после одного, а после двух поражений.ЧемпионатЧитать далееСвернутьLiveResult.RuSports.ruСпорт день за днемМатч ТВРБК спортMetaratingsЕвро-футбол.руРИА НовостиBetassistБомбардир.руФутбол РоссииODDS.ruПодробнее о событииЛюбительские команды «Амкал» и 2DROTS сыграют в Кубке России по футболуРИА Новости12:23«Амкал» и 2DROTS примут участие в Кубке России по футболуМатч ТВ12:21РФС официально допустил «Амкал» и 2DROTS к участию в Кубке России 2022/23Спорт день за днем12:15Два клуба Медиалиги утверждены как участники Кубка РоссииЕвро-футбол.ру12:12РФС утвердил «Амкал» и 2Drots в качестве участников БЕТСИТИ Кубка РоссииMetaratings12:10«Амкал» и 2DROTS сыграют в БЕТСИТИ Кубке России сезона-2022/23Спорт-Экспресс12:04Два клуба Медиалиги сыграют в Кубке России в этом сезонеSports.ru12:24Показать ещёОценить