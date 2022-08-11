Спорт-Экспресс«Амкал» сыграет против «Зоркого» на старте БЕТСИТИ Кубка России, 2DROTS — с «Чертаново»Новый сезон БЕТСВИТИ Кубка России стартует 16 августа.Спорт-ЭкспрессМосковская команда из медиалиги «Амкал» и красногорский клуб «Зоркий» из второй лиги сыграют в первом матче Кубка России по футболу.Спорт-ЭкспрессВ первом раунде участвуют 24 команды – 14 из Второй лиги и 10 любительских.Спорт день за днемДействующим победителем Кубка России является московский «Спартак».RT на русскомЧитать далееСвернутьСпорт день за днемRT на русскомLegalbetПодробнее о событии«Амкал» сыграет против «Зоркого» на старте БЕТСИТИ Кубка России, 2DROTS — с «Чертаново»Спорт-Экспресс14:20«Амкал» и «Зоркий» сыграют в первом матче КР по футболу 16 августаRT на русском14:12В первом матче Кубка России по футболу сыграют «Амкал» и «Зоркий» 16 августаТАСС Спорт13:34«Амкал» сыграет в матче открытия Кубка РоссииСпорт день за днем14:31Стал известен соперник «Амкала» по Кубку России-2022/23Legalbet12:46Показать ещёОценить1