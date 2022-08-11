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«Амкал» сыграет против «Зоркого» на старте БЕТСИТИ Кубка России, 2DROTS — с «Чертаново»

Новый сезон БЕТСВИТИ Кубка России стартует 16 августа.
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Московская команда из медиалиги «Амкал» и красногорский клуб «Зоркий» из второй лиги сыграют в первом матче Кубка России по футболу.
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В первом раунде участвуют 24 команды – 14 из Второй лиги и 10 любительских.
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Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак».
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«Амкал» сыграет против «Зоркого» на старте БЕТСИТИ Кубка России, 2DROTS — с «Чертаново»
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