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Амстердам предоставил гарантии проведения матчей Евро-2020
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Королевский футбольный союз Нидерландов предоставила гарантии готовности Амстердама принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.В источнике
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Амстердам предоставил гарантии проведения матчей чемпионата Европы

Soccer.ru 20:10 
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Официально: В Амстердаме пройдут четыре матча Евро-2020

Матч ТВ 19:58
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Год до старта. Насколько готовы города-организаторы к чемпионату Европы по футболу

ТАСС Спорт 17:15
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