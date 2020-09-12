Ананидзе расторгнет контракт с «Ротором» из-за травмы
Полузащитник «Ротора» Джано Ананидзе расторгнет контракт с волгоградским клубом из-за травмы, сообщили в «Чемпионате». Причём отмечается, что клуб сделает это в ближайшее время, так как 27-летний футболист не сможет играть в предстоящих матчах, а Ананидзе решил быть честным перед «Ротором».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Джано Ананидзе в ближайшее время расторгнет контракт с «Ротором». Это связано с тем, что травма хавбека в ближайшее время не позволит ему выйти на поле. Ананидзе решил быть честным перед клубом и принял решение расторгнуть договор.