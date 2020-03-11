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47-регион.ру47-регион.ру
Ананидзе разорвал боковую связку колена
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Грузинский полузащитник травмировался на тренировке.В источнике
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Ананидзе пропустит несколько недель из-за травмы колена

Матч ТВ 09:49
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Ананидзе получил травму колена и может пропустить 4-6 недель

Sport24.ru 08:46 
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Ананидзе разорвал боковую связку колена

Советский спорт 08:36 
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