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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Анчелотти: «Эвертон» был близок к победе над «Ливерпулем»
Газета.Ru
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Рулевой «Эвертона» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от поединка против «Ливерпуля» (0:0) в рамках 30-го тура чемпионата Англии.В источнике
Подробнее о событии
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«Анчелотти на одном уровне с Клоппом». Каррагер о тренере «Эвертона»

Sports.ru 00:18
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Анчелотти высказался после игры с «Ливерпулем» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 19:57
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Анчелотти - о матче с "Ливерпулем": "Эвертон" был очень близок к победе"

Soccernews.ru вчера в 17:36
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