Анчелотти: «Эвертон» был близок к победе над «Ливерпулем»

Рулевой «Эвертона» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от поединка против «Ливерпуля» (0:0) в рамках 30-го тура чемпионата Англии. В источнике