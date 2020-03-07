НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНурмагомедов пнул чемпионский пояс ФергюсонаСегодня пройдёт мужская эстафета на Кубке мира в Нове-МестоХоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в КазахстанеИлья Ковальчук забросил свою первую шайбу за «Вашингтон»ЧемпионатАнчелотти: могу лишь поблагодарить АбрамовичаSports.ru2Sports.ruГазета.RuДа, в конце пути были проблемы, но это был прекрасный опыт. После ухода из „Челси“ я разговаривал с Романом Абрамовичем, может быть, три раза. У нас с ним всё ещё хорошие отношения.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Карло Анчелотти: «Благодарен Абрамовичу за возможность возглавлять одну из лучших команд в Англии»Sports.ru 02:48Анчелотти: у меня хорошие отношения с АбрамовичемГазета.Ru 02:10Анчелотти: могу лишь поблагодарить АбрамовичаЧемпионат 01:57рекламаГлавноеНурмагомедов пнул чемпионский пояс ФергюсонаСегодня пройдёт мужская эстафета на Кубке мира в Нове-МестоХоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в КазахстанеИлья Ковальчук забросил свою первую шайбу за «Вашингтон»Новости