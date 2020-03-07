Анчелотти: могу лишь поблагодарить Абрамовича

Да, в конце пути были проблемы, но это был прекрасный опыт. После ухода из „Челси“ я разговаривал с Романом Абрамовичем, может быть, три раза. У нас с ним всё ещё хорошие отношения.