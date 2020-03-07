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Анчелотти: могу лишь поблагодарить Абрамовича
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Да, в конце пути были проблемы, но это был прекрасный опыт. После ухода из „Челси“ я разговаривал с Романом Абрамовичем, может быть, три раза. У нас с ним всё ещё хорошие отношения.В источнике
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Карло Анчелотти: «Благодарен Абрамовичу за возможность возглавлять одну из лучших команд в Англии»

Sports.ru 02:48
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Анчелотти: у меня хорошие отношения с Абрамовичем

Газета.Ru 02:10
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Анчелотти: могу лишь поблагодарить Абрамовича

Чемпионат 01:57
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