Спорт-ЭкспрессАнчелотти не считает товарищеским матч против «Барселоны» в Лас-ВегасеГлавный тренер «Реала» Карло Анчелотти не считает, что матч против «Барселоны» в Лас-Вегасе можно считать товарищеским.Спорт-ЭкспрессМатч «Реал» — «Барселона» запланирован в Лас-Вегасе 24 июля.Матч ТВТакже в программу подготовки сливочных в США включены встречи с мексиканской «Америкой» (утром 27 июля по московскому времени) и туринским «Ювентусом» (31 июля).Sport24.ruНачало игры — 06.00 по московскому времени.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьStavkinasport.comЧемпионатSport24.ruМатч ТВSportliga.comПодробнее о событииКарло Анчелотти: «Матчи против „Барселоны“ не бывают товарищескими»Stavkinasport.com02:10Анчелотти — о класико в Лас-Вегасе: «Матчи „Реала“ с „Барселоной“ никогда не бывают товарищескими»Sport24.ru00:46Анчелотти оценил важность предсезонного турне по СШАЧемпионат01:24Анчелотти не считает товарищеским матч против «Барселоны» в Лас-ВегасеСпорт-Экспресс23:58Анчелотти высказался о матче с «Барселоной» в СШАМатч ТВ21:59Показать ещёОценить1