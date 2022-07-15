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Анчелотти не считает товарищеским матч против «Барселоны» в Лас-Вегасе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не считает, что матч против «Барселоны» в Лас-Вегасе можно считать товарищеским.
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Матч «Реал» — «Барселона» запланирован в Лас-Вегасе 24 июля.
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Также в программу подготовки сливочных в США включены встречи с мексиканской «Америкой» (утром 27 июля по московскому времени) и туринским «Ювентусом» (31 июля).
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Начало игры — 06.00 по московскому времени.
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