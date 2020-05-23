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Анчелотти сравнил АПЛ и Серию А
Газета.Ru
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В Англии Анчелотти помимо "Эвертона" возглавлял "Челси". В Италии он работал в "Реджане", "Парме", "Ювентусе", "Милане" и "Наполи".В источнике
Карло Анчелотти
итальянский футболист
Определенно, тренировать в АПЛ приятнее. Болельщики не оказывают такое давление, и в Англии лучше атмосфера. Я вернулся в Италию спустя девять лет — ничего особо не изменилось. То же давление, то же насилие среди болельщиков.
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