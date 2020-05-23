Карло Анчелотти итальянский футболист

Определенно, тренировать в АПЛ приятнее. Болельщики не оказывают такое давление, и в Англии лучше атмосфера. Я вернулся в Италию спустя девять лет — ничего особо не изменилось. То же давление, то же насилие среди болельщиков.