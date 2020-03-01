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Анчелотти удалили после матча с «МЮ»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • RT на русском
Сегодня главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти был также удален. Арбитр показал специалисту красную карточку уже после окончания матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1).В источнике
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Анчелотти - об удалении: «Попросил арбитра объясниться после игры»

Soccer.ru 14:23 
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Тренеру «Эвертона» показали красную карточку за спор с арбитром после матча

RT на русском 12:07
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Анчелотти о красной в игре с «МЮ»: «Попросил судью объясниться после матча, и он удалил меня»

Sports.ru 12:06
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