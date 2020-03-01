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Анчелотти удалили после матча с «МЮ»

Сегодня главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти был также удален. Арбитр показал специалисту красную карточку уже после окончания матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1).