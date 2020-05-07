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Андер Эррера признался, что не хотел покидать «Манчестер Юнайтед»
Газета.Ru
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера поделился воспоминаниями об уходе из «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.В источнике
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Андер Эррера: грустно впервые стать чемпионом таким образом. Если честно, я не праздновал

Чемпионат 04:02
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Андер Эррера: «Я не собирался покидать „Манчестер Юнайтед“»

Спорт-Экспресс 01:59
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Эррера: «Я не планировал покидать „Манчестер Юнайтед“»

Sport24.ru 01:28 
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