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Российская газетаРоссийская газета
Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры
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Экс-футболист московского "Спартака", чемпион мира-2014 Андре Шюррле объявил о завершении профессиональной карьеры. Решение уйти из спорта Шюррле принял всего в 29 лет.В источнике
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Шюррле закончил карьеру в 29. «Спартак» – его последний клуб, а главная причина травм – вегетарианство

Sports.ru 10:52
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Бывший игрок «Спартака» Андре Шюррле завершил карьеру в 29 лет

Sport.ru 09:00
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Чемпион мира Андре Шюррле объявил о завершении карьеры

Матч ТВ 08:51
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