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Андрей Аршавин: В хоккей хочу играть больше, чем в футбол
Петербургский дневник
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В футбол иногда ходим играть по четвергам, но мне не интересно. Читаешь всё на ход вперед, – сказал Аршавин.В источнике
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Ашавин признался в любви к хоккею

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