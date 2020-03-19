Андрей Аршавин обратился к болельщикам «Зенита»
На официальной странице "Зенита" в VK появилось видео-обращение Андрея Аршавина к болельщикам. Бывший полузащитник сине-бело-голубых с марта 2019 года работает тренером детской команды до 15 лет в Газпром-Академии.В источнике В первую очередь я хотел бы пожелать здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь дома, если у вас есть такая возможность, почаще мойте руки, берегите себя и своих родных.
Футбол России вчера в 12:21
Спорт день за днем вчера в 12:06