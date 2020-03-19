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Андрей Аршавин обратился к болельщикам «Зенита»
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На официальной странице "Зенита" в VK появилось видео-обращение Андрея Аршавина к болельщикам. Бывший полузащитник сине-бело-голубых с марта 2019 года работает тренером детской команды до 15 лет в Газпром-Академии.В источнике
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Андрей Аршавин
Российский футболист
В первую очередь я хотел бы пожелать здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь дома, если у вас есть такая возможность, почаще мойте руки, берегите себя и своих родных.
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Аршавин обратился к школьникам и студентам в связи с коронавирусом

Футбол России вчера в 12:21
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Аршавин обратился к болельщикам на фоне ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Sport.ru вчера в 12:13
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Андрей Аршавин дал совет школьникам на время пандемии коронавирусом

Спорт день за днем вчера в 12:06
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