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Андрей Аршавин оценил молодых футболистов «Зенита»
Sports.ru
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Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» U-16 Андрей Аршавин после посещения сборов «Зенита-2» оценил молодых футболистов и заявил, что им нужно много работать.В источнике
Подробнее о событии
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Что надо знать Смолову об Испании, как Кокорин вел себя в «Зените-2», в какой форме Аршавин. «Матч ТВ» поговорил об этом с Владиславом Радимовым

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Андрей Аршавин оценил молодых футболистов «Зенита»

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Аршавин – о футболистах «Зенита»-2: «Всем нужно очень много работать»

78.ru 06:28
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