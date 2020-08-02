Андрей Аршавин стал директором в ФК «Зенит»
Бывший футболист Андрей Аршавин назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола в санкт-петербургском футбольном клуюе «Зенит». После завершения игровой карьеры спортсмен прошел обучение в центре повышения квалификации тренеров в академии «Зенита».В источнике
С чего всё начиналось
После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в Академии сине-бело-голубых, получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера.
Спорт-Экспресс вчера в 13:35