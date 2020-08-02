Андрей Аршавин стал директором в ФК «Зенит»
Бывший полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба Аршавин занял место главы департамента развития молодёжного футбола в «Зените». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По завершении спортивной карьеры Аршавин пошел работать в штаб родного клуба.В источнике
С чего всё начиналось
После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в Академии сине-бело-голубых, получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера.
Петербургский дневник 09:42
Спорт-Экспресс вчера в 13:35