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Андрей Червиченко: «Даже Тедеско не понимает, зачем подписали Урунова»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о переходе Остона Урунова в столичный клуб.В источнике
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Червиченко назвал Урунова «скороспелой звездой»

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