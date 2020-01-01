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Советский спортСоветский спорт
Андрей Червиченко: Кто пилит бюджетные деньги, может забыть о футболе
Тульский футбол
  • Тульский футбол
  • Советский спорт
Ни один региональный чиновник не пойдет на то, чтобы отдать деньги футболистам вместо того, чтобы отдать врачам.В источнике
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Андрей Червиченко: Кто пилит бюджетные деньги, могут о футболе забыть

Тульский футбол 12:44
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Андрей Червиченко: Кто пилит бюджетные деньги, может забыть о футболе

Советский спорт 11:30
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