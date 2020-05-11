Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил брат бизнесмена, член совета директоров красно-белых Андрей Федун.