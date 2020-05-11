НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Нева Спорт
  • РБК
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Mockva.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Metaratings
  • Вести.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
  • Soccernews.ru
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил брат бизнесмена, член совета директоров красно-белых Андрей Федун.В источнике
3
С чего всё начиналось
alt

Госпитализированный с коронавирусом владелец ФК «Спартак» Федун идет на поправку

Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил брат бизнесмена, член совета директоров красно-белых Андрей Федун.
ТАСС Спорт 07:49
Подробнее о событии
alt

Федун, ранее госпитализированный с коронавирусом, идёт на поправку

Sport.ru 09:14
alt

Андрей Федун: «Леонид идет на поправку. Ничего критичного»

Sports.ru 08:50
alt

Брат Леонида Федуна сообщил, что владелец «Спартака», госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку

Sport24.ru 08:44 
реклама
Главное
Новости