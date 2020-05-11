Андрей Федун: «Брат идет на поправку»

Владелец «Спартака» Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусом, идет на поправку. Об этом сообщил брат бизнесмена Андрей Федун, входящий в совет директоров московского клуба.