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Советский спорт

Андрей Федун ответил на вопрос о состоянии своего брата и продаже «Спартака»

Брат владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Андрей заявил, что ничего не знает о финансовых потерях босса красно-белых, а также возможной продаже клуба.
Советский спорт
Леонид Федун владеет контрольным пакетом акций «Спартака» с 2004 года.
Спорт-Экспресс
В настоящее время "Спартак" после 28 матчей в Российской Премьер-Лиге занимает в турнирной таблице с 37 очками девятое место.
Футбол России
Победитель матча встретится в финале с московским «Динамо».
Спорт-Экспресс
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