Советский спортАндрей Федун ответил на вопрос о состоянии своего брата и продаже «Спартака»Брат владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Андрей заявил, что ничего не знает о финансовых потерях босса красно-белых, а также возможной продаже клуба.Советский спортЛеонид Федун владеет контрольным пакетом акций «Спартака» с 2004 года.Спорт-ЭкспрессВ настоящее время "Спартак" после 28 матчей в Российской Премьер-Лиге занимает в турнирной таблице с 37 очками девятое место.Футбол РоссииПобедитель матча встретится в финале с московским «Динамо».Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьГазета.RuBetOnBookmaker-ratings.ruSport24.ruПодробнее о событииАндрей Федун: «Потерял ли Леонид 80% от состояния?»Бомбардир.рувчера в 13:32Андрея Федуна привел в недоумение вопрос о продаже «Спартака»РИА Новостивчера в 12:30Андрей Федун: о какой продаже «Спартака» идёт речь? О чем вы говорите?Футбол Россиивчера в 12:28Брат Федуна: "Кто вам вообще сказал что Леонид потерял 80% состояния?"Sport.ruвчера в 12:25Андрей Федун: «Что я думаю о продаже «Спартака»? Какой еще продаже?»Sport24.ruвчера в 12:13Андрей Федун — журналистам: о какой продаже «Спартака» идёт речь? О чём вы говорите?Чемпионатвчера в 12:12Брат Федуна не стал отвечать на вопрос о продаже «Спартака»Спорт-Экспрессвчера в 12:08Показать ещёОценить1