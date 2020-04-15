Рейтинг лучших россиян в АПЛ возглавил Канчельскис и Аршавин

Ресурс beIN Sports опубликовал список лучших российских футболистов, которые выступали в Английской премьер-лиге. На первом месте оказался игрок Андрей Канчельскис, выступавший за такие команды, как МЮ, «Эвертон» и «Саутгемптон» в середине 90-х годов прошлого столетия.