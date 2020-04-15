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Рейтинг лучших россиян в АПЛ возглавил Канчельскис и Аршавин
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Ресурс beIN Sports опубликовал список лучших российских футболистов, которые выступали в Английской премьер-лиге. На первом месте оказался игрок Андрей Канчельскис, выступавший за такие команды, как МЮ, «Эвертон» и «Саутгемптон» в середине 90-х годов прошлого столетия.В источнике
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С чего всё начиналось
По мнению издания, лучшим является Андрей Канчельскис, который в период с 1992 по 1997 год выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», а в начале 2000-х ещё играл за «Саутгемптон» и «Манчестер Сити».
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