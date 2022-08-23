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«Торпедо» объявило о прекращении сотрудничества с тренерами Карякой и Шереметовым

Московское «Торпедо» объявило о прекращении сотрудничества с тренерами Андреем Карякой и Валерием Шереметовым.
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Валерий Шереметов работал тренером вратарей «Торпедо» с 2013 по 2016 год, с июня 2018 по декабрь 2020 года и с марта 2021 по август 2022 года.
Спорт-Экспресс
Вместе с командой тренеры стали победителями первенства ФНЛ в сезоне-2021/22.
Спорт-Экспресс
После шести туров чемпионата России «Торпедо» идет на 16‑м месте в турнирной таблице, набрав одно очко.
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