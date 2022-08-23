Metaratings«Торпедо» объявило о прекращении сотрудничества с тренерами Карякой и ШереметовымМосковское «Торпедо» объявило о прекращении сотрудничества с тренерами Андреем Карякой и Валерием Шереметовым.MetaratingsВалерий Шереметов работал тренером вратарей «Торпедо» с 2013 по 2016 год, с июня 2018 по декабрь 2020 года и с марта 2021 по август 2022 года.Спорт-ЭкспрессВместе с командой тренеры стали победителями первенства ФНЛ в сезоне-2021/22.Спорт-ЭкспрессПосле шести туров чемпионата России «Торпедо» идет на 16‑м месте в турнирной таблице, набрав одно очко.Матч ТВЧитать далееСвернутьСпорт день за днемСпорт-ЭкспрессМатч ТВФутбол РоссииМК-СпортЕвро-футбол.руБомбардир.руПодробнее о событииКаряка и Шереметов покинули тренерский штаб «Торпедо»Спорт день за днем14:43Андрей Каряка и Валерий Шереметов покинули тренерский штаб «Торпедо»Sports.ru14:32Каряка и Шереметов покинули тренерский штаб «Торпедо»Матч ТВ14:26Каряка и Шереметов покинули тренерский штаб «Торпедо»Футбол России14:21Каряка и Шереметов покинули тренерский штаб «Торпедо»Sport24.ru14:12Андрей Каряка и Валерий Шереметов покинули «Торпедо»Чемпионат13:58Андрей Каряка и Валерий Шереметов покинули тренерский штаб «Торпедо»Спорт-Экспресс13:57Показать ещёОценить