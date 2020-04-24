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Андрей Лунев рассказал о мечте попасть в европейский чемпионат
Спорт-Экспресс
  • Piter.tv0:56
Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев рассказал о своей мечте. По его словам, он хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате.В источнике
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Лунёв: «Стараюсь рвать задницу, чтобы попасть в европейский топ-чемпионат»

Евро-футбол.ру 02:27
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Голкипер «Зенита» Лунёв рассказал о мечте сыграть в европейском топ-чемпионате

RT на русском 01:51
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Лунёв рассказал, на что готов ради попадания в европейский чемпионат

Metaratings 01:32
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