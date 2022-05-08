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Андрей Лунин проводит первый матч за «Реал» в Ла Лиге

Андрей Лунин проводит первый матч за «Реал» в Ла Лиге.
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Украинец вышел в стартовом составе на матч 35-го тура чемпионата Испании с «Атлетико».
Чемпионат
До сегодняшнего дня в нынешнем сезоне вратарь провёл лишь один матч за мадридскую команду — в Кубке Испании с «Алькояно» (3:1). Контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года.
Чемпионат
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби.
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Лунин дебютировал за «Реал» в Примере
Бомбардир.рувчера в 15:19
Андрей Лунин проводит первый матч за «Реал» в Ла Лиге
Sports.ruвчера в 15:12
Лунин дебютировал за «Реал» в чемпионате Испании
Евро-футбол.рувчера в 16:55
Украинский вратарь Лунин выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Атлетико». Бензема остался в запасе
Sport24.ruвчера в 14:45
Лунин проведёт свой первый матч в Ла Лиге за «Реал» в игре с «Атлетико»
RT-спорт7 мая в 09:02
Андрей Лунин дебютирует за мадридский «Реал» в игре против «Атлетико»
RuNews24.ru7 мая в 08:31
Лунин впервые сыграет за «Реал» в Ла Лиге в предстоящем матче с «Атлетико»
LiveResult.Ru7 мая в 08:21
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