Sports.ruАндрей Лунин проводит первый матч за «Реал» в Ла ЛигеАндрей Лунин проводит первый матч за «Реал» в Ла Лиге.Sports.ruУкраинец вышел в стартовом составе на матч 35-го тура чемпионата Испании с «Атлетико».ЧемпионатДо сегодняшнего дня в нынешнем сезоне вратарь провёл лишь один матч за мадридскую команду — в Кубке Испании с «Алькояно» (3:1). Контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года.ЧемпионатSports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби.Sports.ruЧитать далееСвернутьLiveResult.RuRuNews24.ruRT-спортЕвро-футбол.руREGNUMSport24.ruПодробнее о событииЛунин дебютировал за «Реал» в ПримереБомбардир.рувчера в 15:19Андрей Лунин проводит первый матч за «Реал» в Ла ЛигеSports.ruвчера в 15:12Лунин дебютировал за «Реал» в чемпионате ИспанииЕвро-футбол.рувчера в 16:55Украинский вратарь Лунин выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Атлетико». Бензема остался в запасеSport24.ruвчера в 14:45Лунин проведёт свой первый матч в Ла Лиге за «Реал» в игре с «Атлетико»RT-спорт7 мая в 09:02Андрей Лунин дебютирует за мадридский «Реал» в игре против «Атлетико»RuNews24.ru7 мая в 08:31Лунин впервые сыграет за «Реал» в Ла Лиге в предстоящем матче с «Атлетико»LiveResult.Ru7 мая в 08:21Показать ещёОценить