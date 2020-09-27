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Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гамбурге
GoTennis.ru
  • Eurosport.ru2:36
Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого превышает 1 миллион евро.В источнике
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Подробнее о событии
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Рублев выиграл турнир в Гамбурге, отыгравшись у Циципаса в решающем сете со счёта 3:5

Metaratings 09:15
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Рублев выиграл турнир в Гамбурге, обыграв в финале Циципаса

Sport24.ru 08:32 
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Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гамбурге

РИА Новости 08:41
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