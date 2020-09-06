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Андрей Шевченко: Сборная Испании остается одной из лучших команд мира
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В воскресенье состоятся очередные матчи Лиги наций. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Испании.В источнике
Луис Энрике
испанский футболист
Доволен выступлением молодых игроков. Конечно, им ещё нужно время, чтобы освоиться. Мы прояснили некоторые моменты. У нас есть возможность сыграть тем же составом или усилиться. Шевченко очень умён, и я не хочу давать ему подсказки. Уверен, сборная Украины доставит нам немало проблем.Чемпионатвчера в 07:37
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