Андрей Шевченко: Сборная Испании остается одной из лучших команд мира
В воскресенье состоятся очередные матчи Лиги наций. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Испании.В источнике Доволен выступлением молодых игроков. Конечно, им ещё нужно время, чтобы освоиться. Мы прояснили некоторые моменты. У нас есть возможность сыграть тем же составом или усилиться. Шевченко очень умён, и я не хочу давать ему подсказки. Уверен, сборная Украины доставит нам немало проблем.Чемпионатвчера в 07:37
Евро-футбол.ру вчера в 17:40