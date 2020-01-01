НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»Тренер Хабиба не хочет боя Нурмагомедова с ФергюсономУЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезонаСлепышев и Окулов продлили контракты с ЦСКАГЛАС.RUАндрей Шевченко рассказал про гол в ворота сборной РоссииUA-Футбол16Piter.tv1:03Во вторник, 14 апреля, «Команда 1» опубликовала интервью с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. В 1999 году он забил гол в ворота Александра Филимонова.В источнике Комментировать5Подробнее о событии Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал про мяч, забитый России в отборе на Евро-2000Piter.tv 08:12Шевченко не считает гол в ворота сборной России случайнымProstoProSport 07:05 Андрей Шевченко: «Гол в ворота Филимонова не был случайным. Мы много работали над стандартами»Bethub.org 06:40рекламаГлавноеГендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»Тренер Хабиба не хочет боя Нурмагомедова с ФергюсономУЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезонаСлепышев и Окулов продлили контракты с ЦСКАНовости