Талалаев: «Команда играла на багаже Божовича»
Хочу поблагодарить предыдущий тренерский штаб за работу, сегодня команда, по сути, играла на их багаже, - заявил Талалаев. Также новый наставник самарского коллектива объяснил непопадание в стартовый состав лидера команды Антона Зиньковского.В источнике Наши футболисты старались доказать, что находятся не на своем месте. Увы, в концовке пропустили, но одно очко - это тоже движение вперед. Хочу поблагодарить прошлый тренерский штаб за работу. Потенциал у команды есть.Газета.Ru13:58