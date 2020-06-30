Андрей Талалаев футболист

Наши футболисты старались доказать, что находятся не на своем месте. Увы, в концовке пропустили, но одно очко - это тоже движение вперед. Хочу поблагодарить прошлый тренерский штаб за работу. Потенциал у команды есть.

Газета.Ru

13:58