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Талалаев: «Команда играла на багаже Божовича»
Metaratings
  • КП - Самара1:04
Хочу поблагодарить предыдущий тренерский штаб за работу, сегодня команда, по сути, играла на их багаже, - заявил Талалаев. Также новый наставник самарского коллектива объяснил непопадание в стартовый состав лидера команды Антона Зиньковского.В источнике
Андрей Талалаев
футболист
Наши футболисты старались доказать, что находятся не на своем месте. Увы, в концовке пропустили, но одно очко - это тоже движение вперед. Хочу поблагодарить прошлый тренерский штаб за работу. Потенциал у команды есть.Газета.Ru13:58
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Талалаев: «В матче с „Локомотивом“ „Крылья Советов“ играли на багаже Божовича»

Sport24.ru 14:31 
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«Сыграли на старом багаже. Спасибо штабу Божовича». Талалаев – после дебюта в «Крыльях»

Советский спорт 14:24
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Талалаев: наши футболисты старались доказать, что находятся не на своём месте

Футбол России 13:50
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