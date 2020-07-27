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Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
РБК спорт
  • Телеканал 360°0:17
Талалаев подписал контракт с «Ахматом» на три года, 28 июля его представят команде. Подготовка к новому сезону начнётся недельным сбором в Кисловодске, говорится на сайте клуба. Андрей Талалаев ранее тренировал «Крылья Советов».В источнике
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Имея всемерную поддержку со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова и добротный состав, команда обязана занимать более высокие места, а не бороться за выживание. Контракт соспециалистом рассчитан на три года.МИР 2415:34
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Президент «Ахмата» поставил задачу Талалаеву

Газета.Ru 21:05
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«Ахмат» объявил о назначении Талалаева главным тренером команды

Sport24.ru 15:10 
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