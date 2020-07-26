Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Талалаев подписал контракт с «Ахматом» на три года, 28 июля его представят команде. Подготовка к новому сезону начнётся недельным сбором в Кисловодске, говорится на сайте клуба. Андрей Талалаев ранее тренировал «Крылья Советов».В источнике Имея всемерную поддержку со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова и добротный состав, команда обязана занимать более высокие места, а не бороться за выживание. Контракт соиспециалистом рассчитан на три года.МИР 24вчера в 15:34
ИА Грозный-Информ вчера в 15:19
Спорт-Экспресс вчера в 15:10