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Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Metaratings
  • Телеканал 360°0:17
В футбольном клубе из столицы Чечни, как и ожидалось, произошли серьезные перемены. По информации пресс-службы грозненцев, главным тренером ФК "Ахмат" назначен Андрей Талалаев. С 47-летним наставником подписан контракт сроком на три года.В источнике
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Талалаев сменил Шалимова на посту главного тренера «Ахмата»

REGNUM 03:28
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Андрей Талалаев стал тренером грозненского футбольного клуба «Ахмат»

ИА Красная Весна вчера в 16:58 
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Андрей Талалаев назначен главным тренером футбольного клуба «Ахмат»

ИА Грозный-Информ вчера в 15:19
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