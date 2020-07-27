Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»

В футбольном клубе из столицы Чечни, как и ожидалось, произошли серьезные перемены. По информации пресс-службы грозненцев, главным тренером ФК "Ахмат" назначен Андрей Талалаев. С 47-летним наставником подписан контракт сроком на три года.