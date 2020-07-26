Магомед Даудов российский военный деятель

Имея всемерную поддержку со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова и добротный состав, команда обязана занимать более высокие места, а не бороться за выживание. Контракт соспециалистом рассчитан на три года.

МИР 24

вчера в 15:34