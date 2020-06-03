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Андрей Тихонов дал прогноз на остаток чемпионата России
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  • Sport24.ru
  • Спорт день за днем
Бывший нападающий «Спартака» Андрей Тихонов поделился своим прогноз на остаток Российской-Премьер-Лиги. Чемпионат России возобновится 19 июня.В источнике
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Андрей Тихонов дал прогноз на остаток чемпионата России

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