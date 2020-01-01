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Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл
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Для Василевского нынешний Матч звезд стал третьим в карьере. В составе сборной Атлантического дивизиона наш вратарь дошел до финала.В источнике
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Василевский в составе Атлантического дивизиона проиграл в финале Матча звезд НХЛ

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