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Андрей Воронин: «Надеюсь, что в скором будущем окажусь в „Динамо“»
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Надеюсь, что в скором будущем окажусь в какой-нибудь должности в «Динамо». Постоянно болельщики «Динамо» пишут и поддерживают. Армия фанатов «Динамо» помнит и любит.В источнике
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Воронин: «Надеюсь скоро поработать в „Динамо“»

Бомбардир.ру 11:55
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Воронин: надеюсь, что в скором будущем окажусь в какой-нибудь должности в «Динамо»

Футбол России 11:26
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Андрей Воронин: «Надеюсь, что в скором будущем окажусь в „Динамо“»

Спорт-Экспресс 11:09
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