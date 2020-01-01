Андрей Воронин: «Надеюсь, что в скором будущем окажусь в „Динамо“»

Надеюсь, что в скором будущем окажусь в какой-нибудь должности в «Динамо». Постоянно болельщики «Динамо» пишут и поддерживают. Армия фанатов «Динамо» помнит и любит. В источнике