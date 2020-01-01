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Андрей Воронин посоветовал Кокорину перейти в чемпионат Франции
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Экс-форвард московского «Динамо» Андрей Воронин высказался о будущем своего бывшего партнера по столичному клубу Александра Кокорина.В источнике
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Андрей Воронин посоветовал Кокорину перейти в чемпионат Франции

BetOn вчера в 15:38
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«На „Зените“ жизнь для Кокоры не заканчивается». Интервью Андрея Воронина

Спорт-Экспресс вчера в 13:30
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