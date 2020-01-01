НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЛипницкая подтвердила слухи о своей беременности«Бавария» досрочно стала чемпионом ГерманииСкандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России«Челси» собрался купить Криштиану РоналдуСергей Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с ЦСКАBetOnАндрей Воронин посоветовал Кокорину перейти в чемпионат ФранцииЭкс-форвард московского «Динамо» Андрей Воронин высказался о будущем своего бывшего партнера по столичному клубу Александра Кокорина.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Андрей Воронин высказался о будущем Смолова в «Сельте»BetOn 15:52рекламаГлавноеЛипницкая подтвердила слухи о своей беременности«Бавария» досрочно стала чемпионом ГерманииСкандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России«Челси» собрался купить Криштиану РоналдуСергей Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с ЦСКАНовости