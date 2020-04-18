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Андронов: «В креативной части Россия уступает сборной Украины»
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Может быть, в креативной части мы действительно уступаем.В источнике
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Нескучный эфир: футбольный комментатор из России поделился с украинским журналистом желанием свести команды двух стран на Евро-2020

Украина.ру 12:06
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Андронов: «В креативной части Россия уступает сборной Украины»

Евро-футбол.ру 07:24
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Андронов: в креативной части мы действительно уступаем сборной Украины

Футбол России 05:55
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