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Анфиса Резцова: Тихонов мутил воду в сборной
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
Тренеру нужно время, чтоб перестроится, а у Хованцева было на все полгода.В источнике
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Олимпийская чемпионка указала Губерниеву его место

Южный Федеральный вчера в 11:23
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Анфиса Резцова прокомментировала конфликт Губерниева с Вяльбе

News.ru вчера в 05:27
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Анфиса Резцова: Поддерживаю Вяльбе, Губерниев мешает работе спортсменов и тренеров

Bookmaker-ratings.ru 11 февраля в 14:55
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