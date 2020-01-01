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Анфиса Резцова удивлена решением Фуркада завершить карьеру
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала решение пятикратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада завершить карьеру.В источнике
Подробнее о событии
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«Может, это я его напугала?» Анфиса Резцова — о решении Фуркада завершить карьеру

Матч ТВ 03:15
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«Может, это я его напугала?» Анфиса Резцова — о решении Фуркада завершить карьеру

Sportbox.RU 03:15
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А. Резцова о Фуркаде: «может, это я его напугала?»

ГЛАС.RU 03:00
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