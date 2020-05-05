АПЛ может сократить длительность матчей
Премьер-лига была приостановлена с 13 марта из-за пандемии коронавируса. Однако все клубы лиги выступили за проведение оставшихся матчей сезона-2019/20, когда это будет безопасно. На момент приостановки турнира лидером чемпионата является «Ливерпуль», набравший 82 очка за 29 туров.В источнике
С чего всё начиналось
"Мы не можем предсказать будущее, но можем рассматривать различные идеи — больше замен, таймы меньше 45 минут, нейтральные стадионы", - цитирует Тэйлора "Би-би-си".