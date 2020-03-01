Российский боец UFC показал непристойный жест зрителям после победы

Российский боец ММА Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире в США. После поединка он показал неприличный жест зрителям боя, пишет в воскресенье, 1 марта, «Российская газета».