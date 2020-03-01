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Российский боец UFC показал непристойный жест зрителям после победы
ФАН
  • Известия1:01
Российский боец ММА Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире в США. После поединка он показал неприличный жест зрителям боя, пишет в воскресенье, 1 марта, «Российская газета».В источнике
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Анкалаев одержал четвёртую победу подряд в UFC, нокаутировав Куцелабу, Наурдиев проиграл

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Анкалаев нокаутировал Куцелабу на турнире UFC в Норфолке

Bookmaker-ratings.ru 01:04
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Анкалаев побил «Халка» со скандалом. Решение судей освистали, россиянин показал средний палец

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