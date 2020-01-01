НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Анри: «Хочу, чтобы Обамеянг остался в „Арсенале“»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • FootballHD
Экс-футболист "Арсенала" Тьерри Анри признался, что хочет, чтобы форвард Пьер-Эмерик Обамеянг остался в лондонском клубе.В источнике
Подробнее о событии
alt

Анри: как я могу советовать Обамеянгу остаться, если сам ушёл из «Арсенала»?

Чемпионат 04:19
alt

Анри: «Хочу, чтобы Обамеянг остался в „Арсенале“»

Soccer.ru 04:17 
alt

Тьерри Анри: «Надеюсь, что Обамеянг останется в „Арсенале“. Без его голов будет непросто»

Sports.ru 04:12
реклама
Главное
Новости