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Анри: «В „Арсенале“ было легче играть, чем в „Барселоне“»
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Известный в прошлом нападающий Тьерри Анри высказался о том, что в «Арсенале» ему было проще играть, чем в «Барселоне».В источнике
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Анри: «В „Арсенале“ было легче играть, чем в „Барселоне“»

Евро-футбол.ру 07:35
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Тьерри Анри: «В „Барселоне“ мне пришлось переучиваться. Играть в „Арсенале“ было легче»

Sports.ru 07:24
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Анри сравнил свои выступления за «Арсенал» и «Барселону»

Soccernews.ru 07:11
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