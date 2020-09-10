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«Антальяспор» начал переговоры со «Спартаком» по аренде Кутепова
Газета.Ru
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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов может покинуть российский клуб. Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок сборной России интересен руководству «Антальяспора». Отмечается, что турецкий клуб хочет арендовать игрока.В источнике
С чего всё начиналось
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«Антальяспор» может арендовать Кутепова у «Спартака»

Как стало известно «СЭ», «Антальяспор» рассматривает возможность аренды защитника «Спартака» Ильи Кутепова. 27-летний российский защитник в текущем сезоне пока ни разу не сыграл за «Спартак».
Спорт-Экспресс 13:40
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Источник: Кутепов может продолжить карьеру в Турции

Sportbox.RU 14:26
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Источник: Кутепов может продолжить карьеру в Турции

Матч ТВ 14:26
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Кутепов может перейти в «Антальяспор»

Metaratings 14:19
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