«Антальяспор» начал переговоры со «Спартаком» по аренде Кутепова
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов может покинуть российский клуб. Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок сборной России интересен руководству «Антальяспора». Отмечается, что турецкий клуб хочет арендовать игрока.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», «Антальяспор» рассматривает возможность аренды защитника «Спартака» Ильи Кутепова. 27-летний российский защитник в текущем сезоне пока ни разу не сыграл за «Спартак».