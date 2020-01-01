НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФИФА отреагировала на информацию о недопуске России на ЧМ-2022Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»Экс-тренер «Спартака» Олег Кононов возглавил «Ригу»«Рубин» и «Балтика» намерены подписать Александра КокоринаДубль «Ливерпуля» обыграл «Шрусбери Таун» в матче Кубка АнглииSoccer.ruАнтон Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака»Футбол России4Футбол РоссииMetaratingsODDS.ruSportbox.RUАнтон Чистяков назначен главой селекционной службы «Спартака».В источнике Комментировать1Подробнее о событии Главной селекционной службы «Спартака» назначен бывший специалист ЦСКАСпорт день за днем 04:54«Спартак» объявил о назначении нового шеф-скаутаСоветский спорт 04:40 «Спартак» переманил из ЦСКА координатора по селекцииMetaratings 04:26ГлавноеФИФА отреагировала на информацию о недопуске России на ЧМ-2022Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»Экс-тренер «Спартака» Олег Кононов возглавил «Ригу»«Рубин» и «Балтика» намерены подписать Александра КокоринаДубль «Ливерпуля» обыграл «Шрусбери Таун» в матче Кубка АнглииНовости