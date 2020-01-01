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Антон Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака»
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Антон Чистяков назначен главой селекционной службы «Спартака».В источнике
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Главной селекционной службы «Спартака» назначен бывший специалист ЦСКА

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