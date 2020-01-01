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Антон Миранчук: Смолов зазывает нас с братом в чемпионат Испании
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Лидеры красно-зеленых Алексей и Антон Миранчуки ответили на актуальные вопросы.В источнике
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Антон Миранчук: Смолов зазывает нас с братом в чемпионат Испании

Советский спорт 11:00 
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Алексей Миранчук: «Смолов зазывает в чемпионат Испании, называя его космическим»

Sportbox.RU 10:21
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Братья Миранчук — о Смолове, коронавирусе и «Зените»

Спорт-Экспресс 10:30
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